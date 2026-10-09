Русская весна
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Русская весна

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«Нужно пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», — Медведев о задержании «Рыбаря»

«Нужно пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», — Медведев о задержании «Рыбаря»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание в Черногории основателя канала «Рыбарь» и его команды: «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам.

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