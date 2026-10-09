«Нужно пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», — Медведев о задержании «Рыбаря»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание в Черногории основателя канала «Рыбарь» и его команды: «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Финляндии заяви...
- Зеленский: Россия...
- Зеленский: Россия...
И ДАМ прав на все 100.