Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На сегодняшний день никто в России не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия.
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