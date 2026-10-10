Можно ли установить на автомобиль квадратный госномер

Квадратный государственный регистрационный знак (тип 1А) можно устанавливать на автомобиль в России только в том случае, если конструкция транспортного средства не предусматривает установку стандартного прямоугольного знака (тип 1).
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