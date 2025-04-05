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Царьград

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Суд подтвердил 6 лет заключения пилоту SSJ100 после трагедии в Шереметьево

Суд подтвердил 6 лет заключения пилоту SSJ100 после трагедии в Шереметьево

Московский областной суд оставил без изменений приговор пилоту Денису Евдокимову, чьи действия привели к пожару на борту SSJ100 в Шереметьево в 2019 году.

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