Арабские страны отказали Трампу в «зачистке Газы»

Трамп предложил переселить палестинцев в новые дома в Египте и Израиле на время или на долгий срок, но ни власти этих стран, ни лидеры палестинцев, ни арабские сторонники республиканца инициативу не поддержали Египет поддерживает право палестинского народа жить на своей земле и отвергает любые попытки иного заселения, аннексии этих территорий или выселения палестинцев.