Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

362 подписчика

NVIDIA в третий раз за год повышает цены на видеокарты

NVIDIA в третий раз за год повышает цены на видеокарты

Главным фактором подорожания остаётся сложная ситуация на рынке микросхем. Первый производитель памяти Samsung заявил о планах увеличить цены на модули памяти в третьем квартале 2024 года примерно на 20%, что может подтолкнуть и других поставщиков к корректировке прайс-листов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии