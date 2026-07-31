NVIDIA в третий раз за год повышает цены на видеокарты

Главным фактором подорожания остаётся сложная ситуация на рынке микросхем. Первый производитель памяти Samsung заявил о планах увеличить цены на модули памяти в третьем квартале 2024 года примерно на 20%, что может подтолкнуть и других поставщиков к корректировке прайс-листов.