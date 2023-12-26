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Мы должны произнести две неприятные для всех правды:

Мы должны произнести две неприятные для всех правды:

Юрий Кот Руками Гитлера с нами воевал весь коллективный Запад, включая США Накануне нападения Германии на Советский Союз 20 июня 1941 года европейский отдел Госдепа США в специальном меморандуме Госдепа «О позиции США в отношении СССР в случае войны между Советским Союзом и Германией» президенту США Рузвельту была высказана рекомендация «отказаться признать советское правительство в изгнании или прекратить признавать советского посла в Вашингтоне в качестве дипломатического представителя России, если Советский Союз будет разбит и советскому правительству придется покинуть страну».

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