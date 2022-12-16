Президент Сербии: «Аргентина и Марокко не признавали независимость Косово. Я болел за них всем сердцем. Соседей не выбирают, выбирают друзей»

Президент Сербии: «Аргентина и Марокко не признавали независимость Косово. Я болел за них всем сердцем. Соседей не выбирают, выбирают друзей»

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, почему болел за соперников сборной Хорватии. В полуфинале ЧМ-2022 хорваты уступили Аргентине (0:3), в матче за 3-е место Хорватия сыграет с Марокко.

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