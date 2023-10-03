АО «Роснано» отчиталось о долгах и предупредило об угрозе своего банкротства

АО «Роснано» предупредило, что не может за счет собственных средств в полном объеме и в соответствии с установленными сроками обслуживать взятые на себя финансовые обязательства по долгам, и по итогам первой половины 2023 года объем требований кредиторов компании значительно превысил ее активы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии