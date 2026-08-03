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Калуга-поиск

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Шестилетнему мальчику в Обнинске провели операцию, которая помогла предотвратить наследственный рак

Шестилетнему мальчику в Обнинске провели операцию, которая помогла предотвратить наследственный рак

В МРНЦ имени А. Ф. Цыба в Обнинске шестилетнему Роберту провели профилактическую операцию, которая сняла высокий риск развития наследственного медуллярного рака щитовидной железы - одной из самых агрессивных форм этого заболевания.

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