Шестилетнему мальчику в Обнинске провели операцию, которая помогла предотвратить наследственный рак

В МРНЦ имени А. Ф. Цыба в Обнинске шестилетнему Роберту провели профилактическую операцию, которая сняла высокий риск развития наследственного медуллярного рака щитовидной железы - одной из самых агрессивных форм этого заболевания.
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