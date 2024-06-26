Команда VK посетила школы и сняла фильм "Основной выпускной"

Скриншот видео Одна из самых крупных отечественных социальных сетей подготовила большой сюрприз для выпускников - команда VK организовала концерты именитых исполнителей и сняла фильм о главном вечере уже вчерашних школьников.
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