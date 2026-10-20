Польша потребовала объяснений от Украины из-за пролёта беспилотника через свою территорию в Литву. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает разъяснений от Киева в связи с инцидентом с дроном, пролетевшим над польской территорией в направлении Литвы.
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