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Военное обозрение

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Шведский министр обороны не считает неизбежным нападение России на Швецию, но призывает готовиться

Шведский министр обороны не считает неизбежным нападение России на Швецию, но призывает готовиться

Министр обороны Швеции выразил уверенность в поражении РФ в возможном конфликте.

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