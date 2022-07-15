Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Джинни Басс: «У «Лейкерс» будет конкурентоспособная команда в новом сезоне. Обязаны попасть в плей-офф»

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс поделилась ожиданиями от выступления команды в новом сезоне. «Ответственность за то, чтобы поклонники «Лейкерс» получили продукт, к которому они привыкли, лежит на мне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх