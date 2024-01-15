План США по «украинизации» Тайваня не осуществится, и в конечном итоге Тайвань станет единым целым с Китаем, заявила по итогам выборов на острове аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
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