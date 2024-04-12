Напавший на полицейских Буряков признался, что делал закладку наркотиков

Следственный комитет России официально заявил, что подозреваемый в стрельбе по полицейским Василий Буряков признался в том, что напал на правоохранителей во время попытки задержания его при попытке сделать наркотическую закладку.
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