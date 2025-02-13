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Несекретные материалы

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Крупный российский производитель СПГ, находящийся под жесткими санкциями, получил высокую прибыль в прошлом году

Крупный российский производитель СПГ, находящийся под жесткими санкциями, получил высокую прибыль в прошлом году

США ввели санкции против нескольких компаний, связанных с проектом «Арктик СПГ – 2», с целью еще больше подорвать возможности проекта по производству и экспорту СПГ, а также возможности проекта по закупке критически важных газовозов.

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