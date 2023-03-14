Кадыров призвал русских воинов СВО не слушать западные СМИ, пытающиеся очернить армию: Россия — мощь

У чеченского политика возник резонный вопрос к тем, кто печатает и рассказывает о “плохом” состоянии русских войск, успешно выполняющих боевые задачиГлава Чечни Рамзан Кадыров написал в личном Telegram-канале пост-обращение к русским воинам.