Встреча Путина и Уиткоффа была важнее просто обсуждения Украины — журналист

Подготовку Москвой и Вашингтоном почвы для равноправного сотрудничества увидел во встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля на своей странице в соцсети Х.