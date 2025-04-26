Встреча Путина и Уиткоффа была важнее просто обсуждения Украины — журналист

Подготовку Москвой и Вашингтоном почвы для равноправного сотрудничества увидел во встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля на своей странице в соцсети Х.
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