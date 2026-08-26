Сентябрь со вкусом инжира: в Ялте стартует традиционный гастросезон

В последние выходные лета на Массандровском пляже в Ялте стартует традиционный сезон инжира. Гастрономическое событие, которое продлится весь сентябрь, позволит гурманам попробовать разнообразные блюда с добавлением этого сладкого мясистого плода.
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