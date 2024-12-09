В России производство слабоалкогольной продукции снизилось на 53% с января

По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в России производство слабоалкогольной продукции за первые 10 месяцев 2024 года упало на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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