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Глава Чечни Кадыров сообщил о пресечении попытки провокаций в Чечне

Глава Чечни Кадыров сообщил о пресечении попытки провокаций в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о том, что власти Чечни ночью с 29 на 30 октября успешно пресекли попытку провокаций, которые могли возникнуть в контексте беспорядков в Дагестане.

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