Владимир Рогов: бои за Угледар продолжаются в районе центра города

Ожесточенные бои за город Угледар в Донецкой народной республике продолжаются. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.