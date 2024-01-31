В РФ прорабатывают вопрос введения консульского учета живущих за рубежом россиян

Известия/Дмитрий Коротаев В межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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