Овечкин о вылете "Вашингтона" из плей-офф НХЛ: вините в этом меня

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин кратко подвел итоги после того, как его команда вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадии четвертьфинальной серии Восточной конференции, проиграв "Нью-Йорк Рейнджерс".