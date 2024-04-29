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Овечкин о вылете "Вашингтона" из плей-офф НХЛ: вините в этом меня

Овечкин о вылете "Вашингтона" из плей-офф НХЛ: вините в этом меня

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин кратко подвел итоги после того, как его команда вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадии четвертьфинальной серии Восточной конференции, проиграв "Нью-Йорк Рейнджерс".

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