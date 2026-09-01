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Захарова назвала назначение Федорова советником главы МО Италии театром абсурда

Захарова назвала назначение Федорова советником главы МО Италии театром абсурда

Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто — это позор и театр абсурда, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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