Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

Участок дороги к Бошняково на Сахалине закрыли из-за обрушения насыпи

Участок дороги к Бошняково на Сахалине закрыли из-за обрушения насыпи

Восстановительные работы ведут на участке автомобильной дороги из Шахтерска в Бошняково на Сахалине.Минтранс Сахалинской области сообщает, что из-за продолжительных дождей на 42 ее километре обрушился участок насыпи протяженностью около 50 метров, высотой около 10 метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх