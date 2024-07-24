Участок дороги к Бошняково на Сахалине закрыли из-за обрушения насыпи

Восстановительные работы ведут на участке автомобильной дороги из Шахтерска в Бошняково на Сахалине.Минтранс Сахалинской области сообщает, что из-за продолжительных дождей на 42 ее километре обрушился участок насыпи протяженностью около 50 метров, высотой около 10 метров.