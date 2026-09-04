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Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины

Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Трамп может пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Май.

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