Украина заявила о полученных от Байдена «максимальных гарантиях» безопасности

Американский президент Джо Байден дал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны США. Об этом он заявил в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Американский президент Джо Байден дал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны США. Об этом он заявил в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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