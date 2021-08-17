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Народно-освободительные восстания в Афганистане против британской гегемонии

Народно-освободительные восстания в Афганистане против британской гегемонии

Британская империя дважды вторгалась в Афганистан – в 1838–1842 и в 1878–1881 годах. В обоих случаях целью вторжения было отвлечь от российского влияния и не дать ему закрепиться в стратегическом регионе.

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