Народно-освободительные восстания в Афганистане против британской гегемонии

Британская империя дважды вторгалась в Афганистан – в 1838–1842 и в 1878–1881 годах. В обоих случаях целью вторжения было отвлечь от российского влияния и не дать ему закрепиться в стратегическом регионе.
Популярные статьи
- В шведском издании призвали поблагодарить Горбачёва за развал Советского Союза
- В Киеве предложили изучить тактику талибов для противостояния российской армии
- Объявившего себя лидером сопротивления вице-президента Салеха в Афганистане назвали «самозваным главкомом-беглецом с двумя трусливыми батальонами»
Свежие комментарии