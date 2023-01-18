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Командир спецназа рассказал о взятии поселка Соль российскими военными

Командир спецназа рассказал о взятии поселка Соль российскими военными

Поселок Соль в Донецкой Народной Республике перешел под контроль ВС РФ после взятия Соледара. Большинство боевиков и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с началом зачистки города бежали оттуда, оставив в городе только рядовой состав армии.

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