Командир спецназа рассказал о взятии поселка Соль российскими военными

Поселок Соль в Донецкой Народной Республике перешел под контроль ВС РФ после взятия Соледара. Большинство боевиков и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с началом зачистки города бежали оттуда, оставив в городе только рядовой состав армии.