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Глава Комлесхоза Ларькин: лесных пожаров в Подмосковье стало в 3 раза меньше

Глава Комлесхоза Ларькин: лесных пожаров в Подмосковье стало в 3 раза меньше

В Московской области подвели промежуточные итоги программы по сохранению лесов. В 2026 году работа ведется по трем направлениям: противопожарная защита, санитарно-оздоровительные мероприятия и воспроизводство лесов.

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