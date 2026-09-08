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Культурология.рф

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Вокруг света: Что такое Пустота Волопаса: Почему Вселенная забыла заполнить это космическое пространство или намеренно его расчищает

Вокруг света: Что такое Пустота Волопаса: Почему Вселенная забыла заполнить это космическое пространство или намеренно его расчищает

Астрономия - это гораздо больше, чем просто изучение космоса. Первое великое начинание в научном мире было вызвано желанием человечества узнать больше о себе и своем месте в мироздании, и никогда не довольствоваться текущими знаниями.

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