Вокруг света: Что такое Пустота Волопаса: Почему Вселенная забыла заполнить это космическое пространство или намеренно его расчищает

Астрономия - это гораздо больше, чем просто изучение космоса. Первое великое начинание в научном мире было вызвано желанием человечества узнать больше о себе и своем месте в мироздании, и никогда не довольствоваться текущими знаниями.
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