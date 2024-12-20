Садоводов будут штрафовать, если они за три года не освоят свои земельные участки

С 1 марта в силу вступит закон, который дает собственникам земель в населенных пунктах, а также владельцам садов и огородов на освоение участка три года с момента покупки Владельцев земельных участков обяжут осваивать их в течение трех лет с момента оформления в собственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии