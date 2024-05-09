09.05.24==Парад Победы-2024: Работайте, братья-зенитчики!

Недавняя отмена шествия «Бессмертного полка» 9 мая в Москве свидетельствует, что Кремль вовсе не исключает попыток врага в праздничный день нанести новый удар по столице Сегодняшним утром на Красной площади Москвы наверняка будет установлен никем не зафиксированный мировой рекорд.
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