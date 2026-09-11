Зафиксированы попытки создания биологического оружия с помощью ИИ.

Американская компания Anthropic заявила о предотвращении в 2026 году нескольких попыток создания биологического оружия с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
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