АвтоВАЗ поставил «Яндекс Такси» пять тысяч автомобилей с начала года

До конца 2024 года автогигант собирается передать перевозчикам еще пять тысяч машин, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти АвтоВАЗа Александра Виноградова.
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