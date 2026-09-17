Семья и ипотека сближают сотрудников разных поколений

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Более половины российских работодателей считают, что наличие финансовых обязательств, таких как ипотека или содержание семьи, помогает сгладить различия между сотрудниками разных возрастов.
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