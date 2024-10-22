Банковкий эксперт Бархота посоветовал не выбрасывать карты с истекшим сроком

Карты некоторых платежных систем могут продолжать функционировать даже после истечения их срока действия, и их нельзя выбрасывать, предупредил в беседе с «Москвой 24» эксперт банковского сектора Андрей Бархота.
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