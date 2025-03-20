Экономист спрогнозировал, как изменятся ставки по вкладам после заседания ЦБ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после завтрашнего заседания совета директоров.
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