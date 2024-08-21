Граждане стали активнее копить деньги, разница курса резко взлетела. Обзор Банки.ру

Все больше россиян имеют значительные накопления, которые позволяют им сохранять привычный образ жизни на протяжении месяцев даже при отсутствии источников дохода, обращают внимание «Известия» на результаты исследования НАФИ и СК «Росгосстрах жизнь».
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