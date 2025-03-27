Минцифры: ежегодно в РФ совершается около 677 тыс. мошеннических преступлений

Сотни тысяч преступлений мошеннической направленности совершаются на территории РФ каждый год. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития страны Иван Лебедев, передает ТАСС.
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