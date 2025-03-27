Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Воробьев
    Да пожалуйста, НО после уплаты миллиарда долларов в казну России с каждой  в качестве компенсации причиненных их уход...Глава РФПИ Дмитри...
  • Андрей Зарубкин
    Таких нельзя выпускать на свободу!SHOT: петербургск...
  • Андрей Зарубкин
    Французские "миротворцы" разделяли хорватов и сербов в Сербской Краине Хорватии. Хорваты сосредоточили войска на гран...Мелони: Россия мо...

Минцифры: ежегодно в РФ совершается около 677 тыс. мошеннических преступлений

Минцифры: ежегодно в РФ совершается около 677 тыс. мошеннических преступлений

Сотни тысяч преступлений мошеннической направленности совершаются на территории РФ каждый год. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития страны Иван Лебедев, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх