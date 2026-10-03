"Бьют по хвостам": Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией

Михаил Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией: "Бьют по хвостам". Он указал, что принимаемые в последние годы меры в первую очередь ориентированы на противодействие нелегалам, в то время как "реальной проблемой является легальная миграция".