Не пробовать ягоды на рынке и не хранить в жару молочку

Свыше 1,7 миллиона проб пищевой продукции исследовали в 2023 году эксперты Роспотребнадзора. Годом ранее — на 66 тысяч меньше, сообщили «Парламентской газете» в ведомстве накануне Всемирного дня безопасности пищевых продуктов.