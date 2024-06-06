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Парламентская газета

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Не пробовать ягоды на рынке и не хранить в жару молочку

Не пробовать ягоды на рынке и не хранить в жару молочку

Свыше 1,7 миллиона проб пищевой продукции исследовали в 2023 году эксперты Роспотребнадзора. Годом ранее — на 66 тысяч меньше, сообщили «Парламентской газете» в ведомстве накануне Всемирного дня безопасности пищевых продуктов.

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