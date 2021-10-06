Цукерберг отверг обвинения в том, что Facebook наносит вред детям

Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал обвинения бывшего менеджера по продуктам Фрэнсис Хауген, которая заявила, что платформа наносит вред детям.
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