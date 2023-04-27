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Ландо Норрис: «Раньше Ферстаппен часто ошибался и попадал в аварии, а теперь настолько профессионален – это придает мне уверенности»

Кроме этого, Норрис заявил, что чувствует в себе потенциал сражаться за титулы с товарищем из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса», рассуждая о своей преданности «Макларену».

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