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Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о подходе к регулированию ИИ и его внедрении в страховой отрасли

Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о подходе к регулированию ИИ и его внедрении в страховой отрасли

Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на пленарной дискуссии «Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ» на полях ПМЭФ рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании.

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