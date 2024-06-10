Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о подходе к регулированию ИИ и его внедрении в страховой отрасли

Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на пленарной дискуссии «Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ» на полях ПМЭФ рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании.