Немецкая бабушка бросила всё и переехала в Россию

Не надо сравнивать. Потомок русских немцев ближе к русской культуре, чем к нынешней Германии с ее повадками "Блудницы Вавилона".Как ее предки приспособились к России,а если чем-то и отличались, то большей любовью к порядку, который сами же и создавали для себя, так и она смогла.Таджички же (сегодняшние) - средневековые рабыни и потомки басмачей,едут сюда не ЖИТЬ, а НАС ВЫЖИТЬ, вместе со всем семейством. Таджички воспитывают детей в антирусской атмосфере ползучей оккупации.

Галина Любимова

Не несите чушь. Никто нас не выживает, тем более таджикские женщины. Нарожали бы сами детей, чтобы они создали русское общество и работали бы на работах разного уровня, как наше послевленное поколение. А то один ребенок в семье и тот из за компьютера не вылазит. А потом жалуются, что у нас дорог нет, дворы с мусором, промышленность не развивается. Даже на стройке теперь одни эмигранты. Все мало оплачиваемые сегодня в основном они выполняют. А вы их ещё гнобите. Рожайте!!! Заставляйте своих детей и внуков. А если нет, то не катите бочку. А бандитов и хулиганов из своих национальностей ещё больше. Просто надо законность соблюдать строже и среди иммигрантов тоже.