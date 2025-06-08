ВС России освободили населённый пункт Заря в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Заря в ДНР. «В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Заря Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке ведомства.
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