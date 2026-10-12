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Рязанские новости

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Малков анонсировал благоустройство вокруг Национального Центра «Россия» в Рязани

Малков анонсировал благоустройство вокруг Национального Центра «Россия» в Рязани

Губернатор Павел Малков заявил о планах продолжить благоустройство территории Национального Центра «Россия», который был открыт в Рязани на прошлой неделе.

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